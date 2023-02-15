14 февраля в селе Ярунь Звягельского района Житомирщины горел частный дом – в огне погибли двое малолетних детей.

Об этом сообщает ГСЧС Житомирской области на странице в сети Facebook.

В сообщении говорится, что пожар охватил площадь 60 квадратных метров.

"Когда произошел пожар, мать с сыном 2017 года рождения успели покинуть дом. Еще одного мальчика 2018 года рождения и девочку 2021 года рождения спасатели обнаружили в дальних комнатах дома, к сожалению, уже без признаков жизни. За полтора часа пожар ликвидировали. Огонь уничтожил три комнаты", – говорится в сообщении.

Заместитель начальника Звягельского райуправления Главного управления ГСЧС Украины в Житомирской области Евгений Бортник говорит, что в одной из комнат было больше следов действия высокой температуры и открытого огня, на что указывали отслоение штукатурки на внутренних стенах, повреждение деревянного перекрытия и уничтоженные вещи.

"По словам матери, она ориентировочно в 12.00 укладывала одного из младших детей спать и сама вместе с этим ребенком заснула, – рассказывает Евгений Бортник. – Когда проснулась, в доме уже было интенсивное горение и был густой черный едкий дым. Не сориентировавшись или в состоянии аффекта, она через окно соседней комнаты выбралась на улицу и побежала к соседям окликать помощь. Когда вместе с соседкой и несколькими местными жителями она вернулась – в дом уже нельзя было попасть. Поэтому внутрь зашли уже спасатели".

Евгений Бортник говорит, что будут рассматриваться несколько версий, среди которых нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и возникновение пожара из-за короткого замыкания. Основной версией является баловство детей с огнем.