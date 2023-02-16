Работник городского совета Чорткова на Тернопольщине поехал за границу в составе официальной делегации и отказался возвращаться в Украину. Об этом сообщил мэр Чорткова Владимир Шматько.

Владимир Шматько рассказал, что делегация городского совета ездила в Швецию и Латвию. Все ее члены уже вернулись, однако главный специалист отдела информационной политики Чортковского городского совета Александр Шлыков заявил, что он хотел увидеться с семьей, которая раньше выехала в Польшу, и остался там.

"Ситуация здесь немного сложнее. Александр, возвращаясь с нами в Польше, сказал, что ему нужно навестить его семью. Соответственно, его семья выехала раньше за границу, и он с нами в Украину не вернулся. Конечно, никакого незаконного способа убеждения или давления, я не мог оказать, это уже будет дальше устанавливать следствие", — объяснил Владимир Шматько.

Мэр Черткова объяснил, что он пытался обратиться к работнику городского совета с просьбой вернуться, однако теперь этим должны заниматься правоохранители.

"Где сейчас находится Александр, я не знаю. Но 10 дней мы пытались его с командой спросить, когда ты вернешься, потому что ты нарушил правила возвращения из-за границы. По его словам, он сейчас со своей семьей, нуждавшейся в встрече. Когда вернется, сказал, что вскоре. Соответственно, 10 дней мы подождали, а дальше правоохранительные органы этим делом будут заниматься. Я верю, что справедливость будет установлена. Еще лучше было бы, чтобы Александр в ближайшие дни вернулся", — сказал Шматько.

Мэр Черткова подчеркнул, что он осуждает действия своего подчиненного и еще раз призвал его вернуться в Украину. "У него еще есть шанс вернуться и извиниться. Осуждаю всех тех, кто убегает от мобилизации", — сказал Владимир Шматько. Он также призвал председателей всех громад в Украине осторожничать с теми, кто едет за границу.

Напомним, Конфликт произошел из-за украинского языка в супермаркете: продавщицу в итоге уволили.

Как сообщала Politeka, Штрафы за нарушение языкового закона: как сейчас наказывают за отказ общаться на украинском.

Также Politeka писала, что Судьям с пенсией больше 150 тысяч грн хотят урезать выплаты, но украинцам рано радоваться: детали законопроекта.