В Киеве четырех «воспитателей» коррекционного детсада подозревают в пытках и издевательствах над детьми.

Как сообщает Национальная полиция Украины со ссылкой на следственного управления столичной полиции Дмитрия Федорко, персонал учреждения систематически совершал в отношении детей насильственные действия и пытки.

Отмечается, что После того, как родители отводили детей с нарушениями физического развития в заведение, стоимость пребывания в котором составляла от 8 до 15 тысяч гривен, за дверью начинались пытки и издевательства.

"Именно такими «методами» работницы садика обучали малолетних. Из-за особенностей физического развития воспитанники не могли рассказать о пытках родителям. в неудобном положении, подавляли, применяли болевые приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем», - говорит Дмитрий Федорко.

В настоящее время четырем работницам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины – пытки, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц. Злоумышленникам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Также устанавливается участие других работников учреждения по издевательству над детьми.

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