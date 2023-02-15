В Харьковской области село Ватутино Нововодолажской громады переименовали в Залужное. Название для населенного пункта выбрали в честь главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Соответствующее решение поддержали депутаты Харьковского областного совета во вторник, 14 февраля. Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат облсовета Галина Куц.

"Село Ватутино переименовано в село Залужное! Только что Харьковский областной совет поддержал такое решение. Великолепная новость!" – написала Куц.

Сессия проходила в дистанционном режиме.

"В Харьковский областной совет поступило письмо Нововодолажского поселкового совета и пакет документов по определению облсовета о ходатайстве перед Верховной Радой о переименовании села", – говорится в пояснительной записке к проекту решения облсовета.

Отмечается, что Нововодолажский поселковый совет принял данное решение еще 22 ноября прошлого года. В громаде провели опрос о переименовании, и наибольшее количество голосов получил вариант Залужное. Теперь ходатайство будет направлено в парламент.

Отметим, ранее стало известно, что электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о переименовании России в Московию набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. По закону ее должен рассмотреть глава государства и вынести определенное решение. Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица поддержал переименование Россию в Московию. Дипломат выступил за принятие соответствующего закона.

Напомним, Конфликт произошел из-за украинского языка в супермаркете: продавщицу в итоге уволили.

Как сообщала Politeka, Штрафы за нарушение языкового закона: как сейчас наказывают за отказ общаться на украинском.

Также Politeka писала, что Судьям с пенсией больше 150 тысяч грн хотят урезать выплаты, но украинцам рано радоваться: детали законопроекта.