В скандале вокруг «храма-мафа» будет поставлена точка.
Как сообщает Politeka.net, суд обязал освободить участок Национального музея истории Украины от незаконного строения.
«Иск Музея удовлетворен. Размещение этого сооружения на земельном участке музея противоречит его целевому использованию. Это нарушает требования пункта „а“ части 1 ст. 91 Земельного кодекса», - сообщил на своей странице в Facebook Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
По его словам, "храм-киоск" находится в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса Десятинная церковь.
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Напомним, ранее Ткаченко сообщил, что здание было сооружено без утвержденного проекта, без получения разрешений на строительство и в эксплуатацию не было введено в установленном порядке.
Суд по иску от Национального музея истории Украины об устранении препятствий в пользовании земельным участком путем снесения самовольного объекта продолжается еще с 2020 года.
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