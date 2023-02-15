75-летний Фуминори Цучико на третий месяц полномасштабного военного вторжения попал в харьковский метрополитен, который тогда был бомбоубежищем.
Девять месяцев он прожил с людьми в подземке, «чтобы их поддержать». Подружились, говорит, настолько, что после того, как метро снова заработало, начал организовывать еженедельную гуманитарную помощь.
А недавно решил остаться в Харькове навсегда.
Как говорится в сюжете ТСН, Фуминори после выхода на пенсию решил путешествовать по миру.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Была пропавшей без вести почти два года: в Киеве отыскали 18-летнюю девушку с интересным именем и тяжелой судьбой
"Мама, это правда?": маленькая дочь известного тренера из Днепра узнала, что папы не стало
"Помолитесь за нашего Максима": оборвалась жизнь певца-красавца с Одесчины
Взрыв прогремел в жилом доме в Днепре: появились фото и трагические подробности
Начало полномасштабного вторжения России против Украины застало его в Польше – там он и услышал о подземной жизни в Харькове. Долгих девять месяцев жил на станции метро «Героев труда». По его словам, зимой было очень холодно.
Готовил еду, развлекал малышей, о жизни в подземке рассказывал на странице в Facebook, собирая пожертвования для харьковчан.
Фуми, как его называют друзья, не боясь обстрелов, ежедневно бегал в магазины за продуктами для всех жителей подземной станции. Когда люди выехали из метро, Фуминори не перестал помогать.
Недавно мужчина решил остаться в Харькове навсегда – он продал свой дом в Японии и снял квартиру на Салтовке.
В Токио у него остались две взрослые дочери, к которым он пообещал приезжать на праздники.
"Харьков – это круто! Я буду жить в Харькове и после победы. У меня уже нет дома в Японии. Я все продал. Поэтому я здесь навсегда! И буду помогать харьковчанам", - говорит японец.
Еженедельно Фуминори продолжает собирать средства и помогать харьковским пенсионерам с едой.
Напомним, украинцам после реформы раздадут деньги "на руки".
Также сообщалось, что историю 9-летней Софийки врачи называют чудом.
Кроме того, Politeka.net писала, что оборвалась жизнь певца-красавца из Одесчины.