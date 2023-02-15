75-летний Фуминори Цучико на третий месяц полномасштабного военного вторжения попал в харьковский метрополитен, который тогда был бомбоубежищем.

Девять месяцев он прожил с людьми в подземке, «чтобы их поддержать». Подружились, говорит, настолько, что после того, как метро снова заработало, начал организовывать еженедельную гуманитарную помощь.

А недавно решил остаться в Харькове навсегда.

Как говорится в сюжете ТСН, Фуминори после выхода на пенсию решил путешествовать по миру.

Начало полномасштабного вторжения России против Украины застало его в Польше – там он и услышал о подземной жизни в Харькове. Долгих девять месяцев жил на станции метро «Героев труда». По его словам, зимой было очень холодно.

Готовил еду, развлекал малышей, о жизни в подземке рассказывал на странице в Facebook, собирая пожертвования для харьковчан.

Фуми, как его называют друзья, не боясь обстрелов, ежедневно бегал в магазины за продуктами для всех жителей подземной станции. Когда люди выехали из метро, ​​Фуминори не перестал помогать.

Недавно мужчина решил остаться в Харькове навсегда – он продал свой дом в Японии и снял квартиру на Салтовке.

В Токио у него остались две взрослые дочери, к которым он пообещал приезжать на праздники.

"Харьков – это круто! Я буду жить в Харькове и после победы. У меня уже нет дома в Японии. Я все продал. Поэтому я здесь навсегда! И буду помогать харьковчанам", - говорит японец.

Еженедельно Фуминори продолжает собирать средства и помогать харьковским пенсионерам с едой.

Напомним, украинцам после реформы раздадут деньги "на руки".

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