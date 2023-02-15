ЧП произошло с пассажиром столичного метрополитена, действовать пришлось мгновенно.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киева, мужчине стало плохо у станции метро "Васильковская" - он упал и потерял сознание.

«Полицейский Богдан Кислюк, в тот день несший службу на станции, получил вызов от дежурной. Правоохранитель сразу же побежал к потерпевшему мужчине и, убедившись в отсутствии дыхания и сердцебиения, начал проводить сердечно-легочную реанимацию с помощью дефибриллятора», - рассказали в полиции подробности ЧП.

Полицейский не отходил от мужчины и продолжал реанимационные действия до приезда врачей.

По прибытию, медики стабилизировали состояние мужчины и доставили в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как отмечают в полиции, именно благодаря быстрой реакции и профессиональным действиям полицейского управления полиции метрополитена и врачей скорой помощи.

Напомним, в декабре на станции метро "Лесная" в Киеве произошло несчастье – пассажир попал под поезд. В результате движение на одной из самых загруженных станций в киевском метро было приостановлено.

Впоследствии стало известно, что пассажир не выжил, его зажало между платформой и поездом.

Напомним, историю 9-летней Софийки из Николаева врачи называют настоящим чудом.

Кроме того, сообщалось о стрельбе в Киеве.

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