Маленькая Софийка очень любит рисовать и на вопрос, что на своих рисунках она любит изображать больше всего, девочка отвечает: «Украину».

9-летняя Софийка из Николаева пережила настоящий ужас – вместе с матерью 4 апреля она попала под обстрел кассетными снарядами. Враг бил просто по жилым кварталам.

«Резкие взрывы, мы попадали под дом. Ужас, что делалось. Я накрыла Софийку. Когда все прекратилось, моя сестра поднимает голову: «Что это такое?». А у Софийки из головы фонтаном бьет кровь. Мы все в панике, в шоке», – вспоминает тот страшный день мама девочки Нина в интервью программе «Говорит Суханов» .

Обломок от кассетного снаряда прошел более 11 см через весь мозг девочки, от лобного участка до затылка, и застрял. Такие травмы медики называют несовместимыми с жизнью.

«Кричала: «Спасите моего ребенка, пожалуйста!», – рассказала мама Софийки.

В течение двух дней девочка пролежала в коме, ее состояние было критическим. И все время мама Нина молила Бога только об одном – чтобы дочь выжила и узнала ее.

И не могла сдержать слез, когда Софийка, придя в себя, вскрикнула: «Мамочка!».

Историю этой девочки врачи называют настоящим чудом.

«Самое главное, что она жива», – говорит мама Софийки.

Сейчас ребенок снова учится ходить и разговаривать, и имеет большое желание жить.

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