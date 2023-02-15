15 февраля православные христиане отмечают Сретение Господне.

Второе его название - Принесение во Храм, этот день принадлежит к двунадесятым праздникам, посвященным жизни Иисуса Христа на земле, пишет Politeka.net.

В свою очередь Митрополит Эпифаний подчеркнул: сегодняшний праздник имеет важное глубинное содержание и касается каждого, без исключения.

«Ведь каждый, рано или поздно, встретится с Богом. И праздник Сретения – именно о нашей встрече с Господом», - написал Митрополит на своей странице в Facebook.

Также Митрополит призвал украинцев помнить, что Бог всегда рядом:

«Он всегда ждет нас, и как только мы захотим Ему довериться, Он пойдет нам навстречу и обнимет, как любящий Отец своего ребенка. Но Он никогда не нарушит нашей свободы и будет ждать, пока мы сами призовем Его – откроем дверь своего сердца».

По словам Эпифании, у каждого встреча с Богов происходит по-особому, но это всегда освещенный момент жизни, духовная перемена.

«В настоящее время, во время войны, горя и страданий, такие благословенные мгновения еще более ощутимы. Как говорят: «В темные времена по-особому видны светлые люди». Такие люди освещены божественной благодатью, они встретили Бога в своем сердце и теперь «светят» во тьме, просвещая путь и другим. Итак, отмечая праздник Сретения Господня, откройте свои сердца для настоящей светлой встречи с Богом!», - призвал Митрополит Эпифаний.

Напомним, митрополит Эпифаний мощно обратился к украинцам.

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