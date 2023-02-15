Православная церковь 15 февраля отмечает Сретение Господне. Это один из 12 главных церковных праздников в году. Сретение – значит "встреча", встреча с Господом. В народе еще день назвали "Громницы".

Принято считать, что именно в этот день, на 40-й день после рождения, Иисуса Дева Мария и Иосиф пришли с младенцем в Иерусалимский храм, чтобы принести богу благодарственную жертву за первенца. Для обряда посвящения их встретил Старый Симеон.

Он прожил почти 300 лет, поскольку ангел пообещал ему, что Симеон будет жить, пока не встретит Спасителя человечества. В младенце Иисусе Симеон сразу признал Мессию.

Праведный Симон считается свидетелем Божественного происхождения Христа.

Традиции праздника

15 февраля в церквях святят воду и свечи. Освященные на сретение свечи называются «громничными», ведь их зажигают и ставят перед образами во время сильной грозы, чтобы защитить людей от грома.

Если человек боится молнии грозы, то свеча способна унять страх.

Что нельзя делать

Запреты в этот день схожи с другими религиозными праздниками. Так, на Сретение не рекомендуется выполнять тяжелый физический труд, злословить, ссориться.

Считается, что это может повлечь негативные последствия в будущем.

Запрещены дальняя дорога, уборка в доме, деньги на кухонных столах.

Приметы

Вода капает с крыш – будет затяжная весна, если тепло, а с крыш не капает – весна будет ранняя и сухая.

Если в этот день нет солнца - жди суровых морозов.

На сретение холодно – скоро начнется теплая весна.

Сретение тепло и солнечно – весна будет теплой.

В этот день идет снег – весна будет затяжной и дождливой.

Если на сретении под крышами виднеются сосульки, то будет хороший урожай кукурузы.

Именины

В этот день именины празднуют: Гаврила и Агафодор.