Работников госорганов и депутатов, уличенных в коррупционных действиях во время военного положения, предлагают лишать свободы пожизненно.
Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте президента.
"Во время войны государственные служащие, которые обворовывают население нашего государства и наживаются на крови наших Героев, должны сидеть пожизненно. Надеюсь, что данный вид наказания приостановит хищение и наживу на жизни наших воинов", - пишет автор документа.
За два дня с момента публикации петиция набрала более 1500 голосов и число подписей стремительно растет. До конца голосования остается 88 дней. Согласно закону, если прошение наберет 25 тысяч голосов, на него обязан ответить президент.
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