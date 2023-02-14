Работников госорганов и депутатов, уличенных в коррупционных действиях во время военного положения, предлагают лишать свободы пожизненно.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте президента.

"Во время войны государственные служащие, которые обворовывают население нашего государства и наживаются на крови наших Героев, должны сидеть пожизненно. Надеюсь, что данный вид наказания приостановит хищение и наживу на жизни наших воинов", - пишет автор документа.

За два дня с момента публикации петиция набрала более 1500 голосов и число подписей стремительно растет. До конца голосования остается 88 дней. Согласно закону, если прошение наберет 25 тысяч голосов, на него обязан ответить президент.

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