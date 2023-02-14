Во время мощных землетрясений в Турции погибла 46-летняя украинка Юлия Петрова и двое ее сыновей, 10-летний Захар и 5-летний Матвей. Семья из Запорожья выехала к родственникам в турецкую провинцию Хатай несколько месяцев назад, пока муж Юлии, отец Захара и Матвея, защищал Украину на фронте, а в последнее время лечился после ранения в родном городе.

На связь Юлия Петрова перестала выходить еще 6 февраля, после первых разрушительных подземных толчков. Спустя неделю их родственникам в Украине сообщили: все трое погибли под завалами в результате землетрясения в Турции. Об этом отец Юлии Сергей Петров рассказал "Суспільному".

"С 6 февраля, когда произошло землетрясение, они перестали выходить на связь. Но вчера вечером нам подтвердили, что их тела обнаружили под завалами", – отметил отец погибшей украинки.

Он рассказал, что дочь забрала внуков и переехала к родственникам в Турцию несколько месяцев назад. Там Юлия арендовала жилье в одном из жилых комплексов в городе Антакья в турецкой провинции Хатай. Во время землетрясения жилой комплекс был полностью разрушен. После многодневных поисково-спасательных работ тела Юлии, Захара и Матвея обнаружили под завалами здания.

Отец Юлии также рассказал, что его зять – военнослужащий, он еще недавно защищал Украину на передовой, а в последнее время лечился в Запорожье после ранения. Мужчина собирался ехать в Турцию, чтобы помочь разыскать пропавших жену и детей.

По состоянию на вечер, 14 февраля, президент Турции Эрдоган сообщил, что число жертв землетрясения в Турции достигло 35 418 человек.

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