Как сообщили в полиции Киева, правоохранители разыскали 18-летнюю Либерти Боднар, считавшуюся без вести пропавшей с октября прошлого года.

История девочки очень непростая, ведь Либерти Боднар уже несколько раз находилась в розыске. Впервые она исчезла в столице еще в январе 2020 года, тогда ей было 15 лет. Самые длинные ее поиски продолжались более 1,5 лет.

В последний раз в начале октября 2022 года, в канун своего 18-летия Либерти Боднар покинула территорию специализированного медицинского учреждения в Подольском районе и перестала выходить на связь. По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство и начали поиски несовершеннолетней.

Девушку разыскивали во всех регионах государства, ведь она постоянно меняла местонахождение. Благодаря огласке в средствах массовой информации в полицию неоднократно обращались граждане с сообщениями о возможном местонахождении несовершеннолетней в разных уголках страны – полицейские реагировали и отрабатывали каждое обращение.

На днях оперативники обнаружили Либерти в одном из районов столицы. К счастью, с девушкой все хорошо, противоправных действий в отношении нее совершенно не было. В рамках открытого уголовного производства следователи будут устанавливать все обстоятельства, а также мотивы такого поступка.

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