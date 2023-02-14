В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона №9009 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по установлению украинских праздников.

Законопроектом предлагается в перечне праздничных и нерабочих дней вместо Международного женского дня 8 марта установить празднование 25 февраля Дня украинской женщины (Дня украинки). Такую дату выбрали в честь дня рождения Леси Украинки.

В марте авторы законопроекта предлагают отмечать память Великого Кобзаря Тараса Шевченко в день его рождения, 9 марта.

Кроме того, изъять из перечня праздничных дней предлагается "коммунистический рудимент" День труда 1 мая. На официальном уровне хотят признать "День матери", который приходится второе воскресенье мая.

Популярные статьи сейчас

Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."

Конфликт произошел из-за украинского языка в супермаркете: продавщицу в итоге уволили

ВСУ нанесли меткий удар по скоплению оккупантов: что изменилось на передовой

Ему было всего лишь 22: герой из Днепропетровщины отдал жизнь за Украину

Нашли под многоэтажкой: Одессу всколыхнула трагедия с 13-летней девочкой
Показать еще

Также депутаты отмечают, что следует отменить празднование "Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне" 9 мая, которое используется московским режимом как главное идеологическое обоснование агрессии под лозунгами "борьбы с нацизмом и фашизмом".

Окончание Второй мировой войны на европейском фронте в мире отмечается 8 мая. В других государствах это не праздничный, а траурный день памяти десятков миллионов погибших. Потому и в Украине предлагают оставить только "День памяти и примирения" 8 мая, без выходного дня.

свеча, траур, день памяти

Напомним,Ощадбанк арестовал счет клиентки, зять которой на передовой.

Также сообщалось, что "Нафтогазу" пожаловались на махинации.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцы плачут от новых цен – что и на сколько снова подорожало.