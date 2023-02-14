В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона №9009 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по установлению украинских праздников.
Законопроектом предлагается в перечне праздничных и нерабочих дней вместо Международного женского дня 8 марта установить празднование 25 февраля Дня украинской женщины (Дня украинки). Такую дату выбрали в честь дня рождения Леси Украинки.
В марте авторы законопроекта предлагают отмечать память Великого Кобзаря Тараса Шевченко в день его рождения, 9 марта.
Кроме того, изъять из перечня праздничных дней предлагается "коммунистический рудимент" День труда 1 мая. На официальном уровне хотят признать "День матери", который приходится второе воскресенье мая.
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Также депутаты отмечают, что следует отменить празднование "Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне" 9 мая, которое используется московским режимом как главное идеологическое обоснование агрессии под лозунгами "борьбы с нацизмом и фашизмом".
Окончание Второй мировой войны на европейском фронте в мире отмечается 8 мая. В других государствах это не праздничный, а траурный день памяти десятков миллионов погибших. Потому и в Украине предлагают оставить только "День памяти и примирения" 8 мая, без выходного дня.
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Также сообщалось, что "Нафтогазу" пожаловались на махинации.
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