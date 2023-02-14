Мария Лукач из-за болезней потеряла зрение, но несмотря на это вяжет носки сыну, который защищает Украину.

Живая женщина в небольшой деревне на Черниговщине и на мизерную пенсию сама постоянно покупать нити не может, поэтому она распускает старые вещи, говорится в сюжете 1+1.

Мария Лукач потеряла зрение 10 лет назад из-за болезни и с тех пор училась плести на ощупь. Когда началась полномасштабная война, ее сын Василий пошел добровольцем на фронт.

«Сказал мне: "Я пойду". Только благословила», – рассказывает Мария Лукач.

Когда наступила зима и морозы, Мария начала плести носки для сына и его собратьев.

А когда в окопы пришла зима и сильные морозы, Мария начала и для собратьев сына.

«У нас тепло. А у них там не тепло. Чтобы им было тепло», – говорит Мария.

Когда плетет всегда читает молитву. Верит, что она будет оберегать воинов, которые будут носить ее носки.

«Вот я начинаю, набираю петли: «Господи, Боже, помоги». Вот мои слова. А тогда уже строки два-три пройду - уже молитва идет у меня "Отче наш", "Богородица", - рассказывает Мария Лукач.

Размер будущих носков Мария определяет наощупь, а цвет ниток ей помогает подбирать муж Юрий. Каждый день женщина пытается сплести хоть пару носков, чтобы согреть ноги одного воина.

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