Государственный ПриватБанк изменил нижние лимиты на заказ наличных долларов и другой валюты в кассах.

Украинцам рассказали о новшествах в финансовом учреждении. Так, государственный ПриватБанк изменил нижние лимиты на заказ наличных долларов и другой валюты в кассах. Об этом в банке рассказали в ответ на жалобу клиента на профильном форуме "Минфин".

Как рассказал клиент банка, до недавнего времени он заказывал и успешно получал по 150 и 250 долларов, однако теперь не может этого сделать.

"50 долларов перестали выдавать – "потому что проблемы с наличностью". А сегодня я вдруг узнаю, что не могу заказать 200 доларов. "Минимальная сумма заказа 300 USD", – пожаловался клиент ПриватБанка.

В ПриватБанке ответили, что минимальный заказ на валюту теперь заказать можно минимум 300 долларов, 300 евро или 20 тыс. гривен. Ранее сумма должна была быть кратной 50 долларам, то есть бронировать можно было от 50 долларов. Похоже, как раньше уже не будет.

"Действительно, минимальная сумма персонального заказа наличных: 20 000 грн, 300 долларов или евро. Получить наличные без предварительного заказа также возможно при их наличии в обращении кассы", – сообщили в банке.

Максимальная сумма осталась прежней. Согласно постановлению НБУ, за один раз можно получить валюту не более, чем на 100 тыс. гривен.

Напомним, украинцы жалуются на меченые купюры, которые нигде не берут.

Также сообщалось, что ПриватБанк запустил новую важную услугу – как украинцам получить дополнительные средства.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о подлых схемах аферистов.