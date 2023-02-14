Главный критик Петра - его жена, которая внимательно следит за его творчеством из окна 9-го этажа.

Житель Винницкой области расстроился, что его не взяли в армию, поэтому начал выражать поддержку ВСУ в своеобразный способ. Так, в городе Козятин Винницкой области местный житель рисует разнообразные гигантские надписи на снегу, чтобы поддержать ВСУ. Это он решил делать после того, как его не взяли в армию. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Патриотические лозунги - лопатой по снегу. Житель Казатина Винницкой области делает гигантские зарисовки в поддержку ВСУ. Его инструмент не кисть, а обычная лопата. А вместо полотна - снег. Мужчина говорит, так он подбадривает жителей города и поддерживает веру в победу.

Первый снежный лозунг Петра был: "ВСУ - наша надежда и опора". Рисовал он его несколько часов. Потом он посмотрел на него и понял, что надо писать еще.

Главный критик Петра - его жена, которая внимательно следит за его творчеством из окна 9-го этажа. Позже ценителями таких творений мужчины стали все соседи во дворе. Они говорят: "Спасибо Богу за таких людей".

Когда началось полномасштабное вторжение, то бывший железнодорожник Петр хотел идти на фронт, и расстроился, что в военкомате отказали. Потому он стал поддерживать соотечественников. Писать лозунги он может часами, чтобы только снег был.

Даже когда снег сойдет, мужчина все равно продолжает писать. Веру в победу он хочет высеять на огромной клумбе перед домом. Тогда эта вера, говорит мужчина, зацветет бархатцами и мальвами.

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