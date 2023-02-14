СБУ остановила группу мошенников, пытавшихся вывести в рф 100 млн грн со счетов жителей Мариуполя. Схему «крышевали» работники фсб, сообщила пресс-служба СБУ.

По сообщению СБУ , преступная группировка из временно оккупированного Донецка действовала по координации российских спецслужб. Главарь аферистов входит в близкое окружение террориста пушилина.

Злоумышленники звонили в украинские банки якобы от имени владельцев счетов и получали доступ к онлайн банкингу. Для этого использовались клиентские базы захваченных филиалов в Мариуполе. Речь идет о персональных данных почти 4 тыс. местных жителей, в том числе погибших или принудительно вывезенных в рф. Похищенные средства преступники переводили в криптовалюту.

Как добавили в СБУ, по такой же схеме злоумышленники обворовывали российских граждан, «выводя» их деньги на криптогаманцы руководства террористической организации «днр» и кураторов из фсб.

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