Хоккеиста Николая Ворошнова многие украинцы помнят по популярному телешоу "Зважені та щасливі". Тогда, в первом сезоне, он стал победителем.

Впоследствии жил и работал в Канаде, но в 2015 году, дождавшись окончания контракта, вернулся в Украину, чтобы защищать свою родную землю, был в батальоне «Донбасс».

«…Начинал с огнеметчика, заканчивал пулеметчиком. Я был нормальным окопным человеком. Через два года я уволился…», - цитирует Ворошнова издание Цензор.

Сейчас в составе 72-й бригады он также делает то, что может уменьшить количество российской армии.

«Покажите мне думающих военных, из которых бы кто-нибудь не понимал, что война просто так не закончится на Донбассе. По крайней мере, из того круга ребят, с которыми я общался, у меня нет ни одного такого. Все прошедшие войну в АТО понимали, что это будет происходить и дальше», - рассказал Ворошнов, который сейчас аэроразведчик.

С осени защитник находится со своим подразделением под Угледаром, их позиции постоянно штурмуют. Все уставшие, враг все сунет и сунет, но штурмы пока удается останавливать.

В мирной жизни Ворошнов был профессиональным хоккеистом.

«… Вот я собирал наклейки с чуваками из канадской хоккейной лиги, а через неделю оказываюсь с ними за одним столом, играю с ними в гольф, тренируюсь, пьем вместе чай, кофе… Для ребенка – это мечта, мечта необъятная! Сейчас все это можно посмотреть по телевизору. А в 2002 году этого всего не было. Для нас это было не только за океаном – это было что-то невероятное. Это была сказка для молодого чувака, молодого хоккеиста, удивительный экспириенс» - вспоминает Ворошнов.

Потом был переезд в Америку, переход уже на профессиональный уровень, затем Польша, переход в киевский "Сокол", затем снова возвращение в Польшу.

По словам защитника, он успел побывать в 33 странах мира.

«Вот сейчас мы с вами сидим в полуразвалившемся доме украинского Донбасса. Но это лучшая страна на Земле, лучшие люди на Земле, лучшая земля. Раньше меня многие спрашивали: "Ты был в Канаде – почему там не остался?" Знаете, что самое интересное? Вот сейчас вернутся наши беженцы – и меня никто и никогда больше не будет спрашивать: "Почему ты там не остался?" Потому что большинство украинцев будет знать ответ на этот вопрос. Почему они там не остались, почему не остались в Швейцарии, Франции, Германии, Канаде, Америке, почему они хотели вернуться и вернулись сюда. Вот так с помощью войны я ответил на вопрос, на который никогда не было четкого ответа – как людям объяснить, почему?», - говорит Николай Ворошнов, добавив, что это нужно чувствовать и пережить.

"Там ты всегда гость. Сколько бы ни зарабатывал, как бы ни жил, какая бы семья у тебя там ни была, – там ты всегда останешься в гостях. А дома – ты всегда дома", – объясняет Николай.

Напомним, Ворошнов также рассказал, почему воюет без бронежилета.

Также сообщалось, что названы сроки начала контрнаступления ВСУ.

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