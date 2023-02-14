Один из главных кремлевских пропагандистов Владимир Соловьев активно призывает отправлять на фронт солдат срочной службы и выступает против ЛГБТ. Однако оба его сына призывного возраста не спешат на войну.

В Сети опубликованы фотографии Даниила Соловьева, позирует на камеру со стильной прической, маникюром и макияжем.

Выяснилось, что сын кремлевского пропагандиста – модель в Лондоне.

"Сын Владимира Соловьева Даниил Соловьев рассказал, что пока не может заключить контракт с министерством обороны России и отправиться в защиту Донбасса, поскольку у него уже заключен контракт с лондонским модельным агентством", – написал в Twitter Думминг Тупс (Анк-Морпорк).

В то же время пропагандист Соловьев в эфире авторского политического шоу сообщил, что правительству России необходимо отправлять на фронт солдат-срочников. Он отметил, что молодые военные и сами не прочь отправиться "в зону СВО", ведь там уже воюют их родители.

Также телеведущий перед камерами заявил, что российская армия каждые полгода должна готовить от 120 до 140 тысяч молодых солдат, поэтому этот вопрос нужно как-то решить. Однако ни один из сыновей Соловьева воевать не ушел, хотя оба – призывного возраста.

Напомним, ВСУ перемололи элитную бригаду рф - что известно.

Также сообщалось, что враг начал новое наступление.

Кроме того, Politeka.net писала о последствиях ракетной атаки 10 февраля.