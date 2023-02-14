Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

"Сретение будет в Украине пестрым, с разной погодой. Снег и мокрый снег с сильным ветром, налипание мокрого снега, сильный, до штормовых порывов, ветер ожидается в восточных областях, на юго-востоке Украины, Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине. На остальной территории Украины существенные осадки – вряд ли, в западной части даже будет солнышко, ветер северных направлений – умеренный", — пишет синоптик.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +1+5, в восточной части 0-3 градуса мороза.

В Киеве 15 февраля будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, разве местами может полетать небольшой снег. В течение дня в столице предполагается +1+3 градуса.

"Прогностические неофициальные признаки говорят: если на Сретение петух воды напьется на пороге, то на Евдокии (14 марта) вол напьется на дороге. Не знаю, что это значит, но красиво)) Или - если на Сретение оттепели, то вполне еще вероятны дальнейшие морозы. Ну, мы это и так знаем - каждую весну наблюдаем) Итак, нам всем сегодня и всегда - любви, завтра понаблюдать за петухом и лужами, и постоянно помогать ВСУ и друг другу", - добавила Наталья Диденко.

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