Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний высказался о любви в День святого Валентина, который отмечают 14 февраля.

"Любовь – это не бурная эмоция, как часто ошибочно считают. Любовь – это не «я» на первом месте, любовь – это не «за что-то», не «ради» чего-то, не «при определенных» условиях или обстоятельствах. Любовь - это не условия, не претензии, не ультиматумы, не эгоизм, не самовозвышение", - пишет митрополит Эпифаний.

По его словам, все наоборот: настоящая любовь жертвенна, деятельна и бескорыстна.

"Ее нельзя закрыть или спрятать, она рождает столько хороших плодов в сердце, что их просто невозможно там всех вместить, и они буквально «вырываются» наружу – блеском в глазах, счастливой улыбкой, теплыми объятиями, безудержным желанием делать добро, защищать, оберегать, помогать, радовать - несмотря ни на что. Ведь любовь - это неравнодушие, это искренность, открытость, это всегда уважение и всегда свобода", - подчеркнул глава ПЦУ.

"Поэтому любите и будьте любимы постоянно. Любите Господа, своих родителей, детей, любимых, друзей, коллег. Любите жизнь, окружающий мир и все, что наполняет его. «Все у вас да будет с любовью» (1 Кор. 16 : 14) – потому что любви никогда не бывает слишком много!", - добавил митрополит.

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Также сообщалось, что Митрополит Эпифаний рассказал о серьезных проблемах ПЦУ.

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