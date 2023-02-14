Звезда шоу "Зважені та щасливі", хоккеист, аэроразведчик Николай Ворошнов был абсолютно уверен в том, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину.

Ворошнов был победителем первого сезона «Зважені та щасливі», а затем стал участником еще одного сезона. Теперь он имеет позывной Канада и защищает Украину в составе 72-й бригады.

Позывной Николаю дали еще в 2015 году, когда он прилетел из Канады, на линию фронта в 30-ю бригаду, пишет Цензор.

Хоккеист дождался окончания контракта и, не заезжая домой, уехал на войну. Потому считал, что уже потерял много времени и ничего полезного для страны не сделал.

Сейчас журналисты встретились с ним в Курахово Донецкой области. Боец признался, что весит более 200 килограммов – вес вернулся после того, как он переболел ковидом.

«Именно поэтому не носит бронежилет – нет на него нужного. А под заказ сейчас никто не берется сшить – заняты ходовыми размерами», - рассказывают журналисты, обращаясь к украинцам с важной просьбой - если кто-то может подсказать, где готовы выполнить такой необычный заказ, Николай будет рад информации.

По словам Николая, он был уверен, что начнется война.

«Моя семья была готова полностью. Потому что я всю родню предупредил, у нас всегда были полностью заправлены обе машины, были запасы топлива. Вплоть до ссоры доходило с братом, мамой, потому что я каждый день, начиная с января месяца, проговаривал с ними алгоритм действий», - рассказал Ворошнов.

По его словам, военные понимали, что война просто так не закончится на Донбассе.

«Все те, кто прошел войну в АТО, понимали, что это будет происходить и дальше. И, пожалуй, слава Богу, что именно эти люди наиболее подготовлены. Их не охватила паника. Благодаря этому мы бы, пожалуй, проиграли эту большую войну уже до 27 февраля. Только благодаря тому, что доля ответственных, классных чуваков-атовцев знала, что делать, у них был алгоритм, только благодаря этой небольшой части народа Украины мы сейчас боремся и сегодня побеждаем. И мечтаем о дальнейшей победе», – отметил Ворошнов.

Защитник признается: «Если бы мне кто-то сказал, что я когда-то в руки возьму автомат, я бы ответил: "Ну, люди, какая война? Где оружие, а где я… О чем вы говорите?".

Сейчас Канада занимается аэроразведкой, корректирует огонь и сбрасывает боеприпасы с помощью беспилотников.

«С осени я вместе с подразделением нахожусь под Угледаром. Наши позиции штурмуют уже седьмой день подряд (текст разговора с Николаем согласовывали 30 января - автор). Все устали. А мои побратимы-аэроразведчики производят невероятные чудеса, которые не предусмотрены ни одной инструкцией по применению беспилотников», - рассказывал Николай.

Даже в туманные дни побратимы Канады умудряются летать под самым туманом – потому что нужно наблюдать за врагом, который сунет и сунет.

Поля вокруг, говорит защитник, усеяны телами и сожженной техникой врага.

«Сейчас все очень тяжело. И газом нас травят, и артиллерия работает бесконечно. Но пока мы все штурмы останавливаем», – говорит Николай Ворошнов.

Напомним, участнику "Украина имеет талант" грозит большой срок заключения.

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