Шоумен из Харькова сообщено о подозрении в серьезном преступлении, пишет Ploteka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

«При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры харьковчанину заочно уведомлено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)», - говорится в сообщении Генштаба.

Мужчина стал известен в 2010 году благодаря участию в популярном украинском телешоу, где бил себя топором в живот, засовывал в нос гвозди и глотал горящий факел.

По данным следствия, еще с 2014 года у шоумена был антиукраинская позиция, был руководителем организации «Союз народного единства» и одним из авторов сепаратистского проекта «Дорожная карта Новороссии». Впоследствии шоумен уехал в РФ.

«Во время оккупации Балаклеи подозреваемый занял псевдодолжность «заместителя мэра» этого города. Он так обрадовался назначению, что публично срезал табличку с именем легитимного председателя Изюмской РГА. В конце июля 2022 стал «председателем» так называемой «Боровской военно-гражданской администрации», - сообщили в прокуратуре.

В преддверии деоккупации подозреваемый сбежал из пгт Боровая вместе с российскими военными.

Добавим, судя по фото, опубликованных Офисом генпрокурора, речь идет о Сергее Агаркове, который принимал участие в шоу «Україна має талант».

«На зоне будет показывать свои фокусы»,

«Всех найдут и накажут, предателей нигде не любят»,

«Наверное, какой-то гвоздь все же до мозгов достал»,

«Крыса»,

«Кто бы мог подумать, что оно будет коллаборантом», - комментируют пользователи соцсетей.

Подчеркнем, что теперь шоумену грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Напомним, ранее была разоблачена тайная деятельность руководителя благотворительного фонда.

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