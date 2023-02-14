По религиозному календарю сегодня, 14 февраля, верующие чтят память мученика Трифона – раннехристианский святой, мученик и чудотворец католической и православной церквей.
На Руси Трифона называли Мышегоном или Заклинателем мышей — в этот день в старину знающий мужчина заговаривал мышиные норки и выгонял мышей, чтобы те не портили урожай.
Что нельзя делать в этот день:
- 14 февраля запрещается бездельничать и просто лежать в постели.
- Не следует переедать и злоупотреблять алкоголем.
- 14 февраля не нужно ссориться, злословить.
- Не начинайте новые дела.
Народные приметы и традиции на 14 февраля
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: на небе до вечера облака, значит ближайшие дни будут погожими;
- в ночь на 14 февраля небо покрыто звездами до скорого прихода весны;
- погода 14 февраля указывает на то, какой будет весна: если тепло, то и в ближайшие 30 дней будет тепло;
- идет снег на частые весенние дожди;
- если 14 февраля мороз, значит, весна придет поздно и будет холодной.
14 февраля обязательно нужно провести день с друзьями, даже если у вас нет пары. Ведь это отличный шанс встретить свою вторую половинку.
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Именины
Именины у Петра, Трифона, Николая, Василия и Давида.
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