По религиозному календарю сегодня, 14 февраля, верующие чтят память мученика Трифона – раннехристианский святой, мученик и чудотворец католической и православной церквей.

На Руси Трифона называли Мышегоном или Заклинателем мышей — в этот день в старину знающий мужчина заговаривал мышиные норки и выгонял мышей, чтобы те не портили урожай.

Что нельзя делать в этот день:

  • 14 февраля запрещается бездельничать и просто лежать в постели.
  • Не следует переедать и злоупотреблять алкоголем.
  • 14 февраля не нужно ссориться, злословить.
  • Не начинайте новые дела.

Народные приметы и традиции на 14 февраля

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

  • смотрели, какой сегодня день: на небе до вечера облака, значит ближайшие дни будут погожими;
  • в ночь на 14 февраля небо покрыто звездами до скорого прихода весны;
  • погода 14 февраля указывает на то, какой будет весна: если тепло, то и в ближайшие 30 дней будет тепло;
  • идет снег на частые весенние дожди;
  • если 14 февраля мороз, значит, весна придет поздно и будет холодной.

14 февраля обязательно нужно провести день с друзьями, даже если у вас нет пары. Ведь это отличный шанс встретить свою вторую половинку.

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