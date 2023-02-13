Украинцы просят президента присвоить почетное звание "Герой Украины" боевому медику Марии Власюк (посмертно).

Инициатором петиции стал брат погибшей Иван Власюк.

Мария в составе 80 ОДШб медицинской роты эвакуационного отделения защищала и спасала воинов еще с АТО до полного масштабного вторжения. На военной службе она находилась с 2015 года. Полномасштабное российское вторжение Мария встретила на службе, на востоке Украины.

"Она без колебаний шла под ракеты, пули вытаскивая наших ребят. Она отдала жизнь за покой и мир в Украине 24 мая 2022 года во время боевых действий у села Белогоровка на Луганщине. Мария была настоящим патриотом, мужественным и храбрым воином", - отметил Иван Власюк.

К моменту 13 февраля петиция набрала почти 12 тысяч подписей.

Напомним, Одесчина на коленях простилась с 28-летним Виктором. Жизнь Виктора оборвалась 5 февраля вблизи села Диброва Старобельского района Луганской области.

Кроме того, герой из Днепропетровщины отдал жизнь за Украину. Андрей Шидей 22-летний молодой человек 2001 года рождения, который в апреле 2021 года пошел на службу по контракту. Боец после полномасштабного вторжения встал на защиту Украины, будучи снайпером.