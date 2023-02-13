Украинский защитник лишился ноги на войне, но ампутация не стала веским аргументом на получение инвалидности, что возмутило даже украинских звезд Тину Кароль и Дашу Астафьеву.

Как пишет Politeka.net, скандал взбудоражил украинцев вокруг защитника Виталия, который в результате боевых действий под Бахмутом. Историю мужа опубликовала в Инстаграм жена Виталия.

"Он будто и должен быть ветераном войны, но доказать это даже имея все документы на руках почти невозможно!!

Он был нужен Государству, пока был целым…

А теперь он нужен только мне и нашей четырехлетней дочери.

Теперь мы полгода не можем доказать «его величеству МСЭКа», что у Славы нет ноги! Чтобы тот «славноизвестный МСЭК» установил инвалидность военному", - написала супруга в публикации.

Историю заметили Тина Кароль, которая написала в комментариях: "Спасибо, что обнародовали Вашу историю, я выставила".

Даша Астафьева тоже не прошла мимо этой публикации: "Виталия, держитесь".

Также поставили свой лайк дизайнерка Анна Андрийчук, певица Марта Адамчук, жена "Холостяка" Михайлюка Даша Хлыстун, ресторатор и парень Нади Дорофеевой Миша Кацурин, шеф-повар Ольга Мартыновская, актер Тарас Цымбалюк, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника, победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский, певица Злата Огневич и экс-жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова.

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