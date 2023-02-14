Стало известно, в каких случаях Пенсионный фонд в Украине может лишить выплат пенсионеров.

У украинских пенсионеров могут забрать часть пенсии. Однако не у всех. Предусмотрено несколько причин, по которым могут лишить пенсий. Именно на них при принятии решений ссылаются территориальные органы Пенсионного фонда или суды, объясняет "На пенсии".

Статья 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" определяет четыре случая, когда прекращается выплата пенсий:

если пенсия была назначена лицу на основании документов, содержащих ложную информацию, например, если есть ошибка в фамилии или если выплаты получали по фальшивым документам,

если пенсионер уехал за границу и до его возвращения в Украину, если иное не предусмотрено международным договором,

в случае смерти пенсионера,

при неполучении лицом пенсионных выплат в течение шести месяцев.

Также могут забрать деньги у тех, у кого возникла переплата пенсии по их же вине. Одна из причин – несвоевременное уведомление Пенсионного фонда о трудоустройстве.

Также пенсионерам по закону могут урезать часть пенсии, а средства направлять на погашение задолженности или выполнения обязательств. Забрать могут до 50% выплаты:

на содержание членов семьи (алименты);

возмещение ущерба от хищения имущества предприятий и организаций;

возмещение ущерба от хищения имущества предприятий и организаций; возмещение ущерба, причиненного увечьем или иным причинением вреда здоровью, а также в связи со смертью потерпевшего;

возврат полученных излишних сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

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