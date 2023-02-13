Актриса и бывший заместитель художественного руководителя «Современника» Чулпан Хаматова, которая поддерживает Украину и открыто выступила против войны, записала видеообращение в поддержку народной артистки Лии Ахеджаковой.
Спектакль "Игра в джин", в котором Лия Ахеджакова играла одну из главных ролей убрали из репертуара театра "Современник" и таким образом актриса полностью осталась без ролей в театре.
«Этот театр для меня ассоциируется с Лией Ахеджаковой, Лия Ахеджакова была причиной, почему я пришла работать в этот театр, почему я любила театр «Современник». Лия Ахеджакова — олицетворение театра «Современник», - сказала Хаматова.
Хаматова напомнила, что Ахеджакова проработала в «Современнике» более 45 лет. И назвала Лию Меджиовнну гениальной актрисой, любовь к которой «всенародна».
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“Я лишена дара речи, потому что Ахеджакова — это и есть лучшее, что есть в театре «Современник». И теперь лучшего в этом театре нет. Не знаю, есть ли театр», — заявила Чулпан Хаматова.
По ее словам, «случилось безобразие, случилась трусость, случилась низость, случился какой-то отвратительный прогиб», потому что директор театра «испугался доносов, каких-то гневных писем».
Напомним, сама Ахеджакова считает решение снять ее последний спектакль с репертуара фактическим запретом на профессию. Опасаясь проблем со стороны российских властей, она отказывается от бесед с журналистами.
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