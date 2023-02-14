Мнения синоптиков относительно синоптической ситуации в Украине отличаются. Зима удивила украинцев передами температур, а последний ее месяц принес с собой морозы. Хотя синоптики пока не дают уверенных прогноз на весну 2023-го, но предполагают, что в марте холодные "сюрпризы" могут продолжаться и после окончания зимы.
Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью "24 каналу".
По ее словам, в январе в нашей стране наблюдались аномальные перепады температуры, поэтому браться сейчас прогнозировать, какой будет весна, сложно.
"Многие ученые склоняются к тому, что расслабляться не стоит, потому что компенсация за эти теплые дни среди зимы действительно может быть где-то в феврале или марте", – отметила специалистка.
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Она подчеркнула, что теплая зима может повлиять на погоду также летом. И хотя непосредственная корреляция учеными не прослеживается – все зависит от глобальных синоптических процессов. Птуха объяснила, что речь идет о циркуляции на планете в тот момент, когда погода прогнозируется.
В то же время синоптики сайта Meteoprog дают более утешительный прогноз на март. По их данным, погода в первый месяц весны по Украине будет выше средней. То есть, с первых дней температура воздуха будет достигать +7..+8 градусов, а ночью — от 0 до +1. Отметим, что средняя температура воздуха в Украине в марте — +2..+4 градуса днем и до +1 градуса ночью.
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