Руководителю одного из благотворительных фондов в Киевской области избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, пишет Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, житель Киевской области во время действия военного положения разработал схему переправки военнообязанных мужчин через государственную границу. Именно для этого он создал благотворительный фонд и арендовал помещение.

«Там подозреваемый встречался с желающими воспользоваться его услугами, которые оценивал от 6 до 7,5 тыс. долларов США. За такую ​​сумму он обещал организовать выезд за границу по поддельным справкам волонтера с внесением соответствующих сведений в систему «Шлях», - рассказали в прокуратуре.

Во время обысков по местам жительства и деятельности подозреваемого изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника с данными о гражданах, которые к нему обращались, а также документация с их анкетными данными.

Обсуждая позорное преступление, пользователи соцсетей выражают уверенность, что он такой не один и что после окончания войны в Украину вернется много таких «волонтеров» и «патриотов».

«Почему нет закона для бегущих за границу дезертиров, а после победы будут возвращаться в Украину «патриотами или волонтерами»?»,

«Подонок»,

«Ничего странного. А сколько коррумпированных фондов есть, которые своей деятельностью ущерб государству нанесли? А обращайся сколько влезет, а правоохранительные органы их крышуют»,

Напомним, ранее стало известно о громком скандале в Минздраве.

Также сообщалось, что стали известны колоссальные масштабы хищений на таможне.

Кроме того, Politeka.net писала, что киевская чиновница неплохо "заработала" на генераторах для школ.