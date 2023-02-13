Приватбанк без предупреждения ограничил клиенту использование кредитных средств , а именно — снятие наличных и перевод денег на другую карту.

ПриватБанк вводит новые правила использования кредитных средств для некоторых клиентов. В частности, банк может запретить переводить кредитные средства или снимать наличные. Об этом в банке рассказали в ответ на жалобу клиента на профильном форуме сайта "Минфин".

Так, клиент пожаловался, что не смог перевести кредитные средства со своей карты на другую карту. Кроме того, он не смог снять с нее наличку, несмотря на то, что у него безупречная кредитная история. После этого клиент обратился в финучреждение с просьбой объяснить, почему именно банк ввел такие ограничения.

После обращения клиент получил ответ от ПриватБанк, где предупредили о нововведениях. Оказалось, что финучреждение постоянно пересматривает как условия использования кредитных средств, так и размер кредитного лимита с учетом сотни показателей.

"Кредитная история также учитывается, однако это не единственный и не главный фактор, ведь каждый из показателей имеет свой вес и влияет на конечное решение. При снятии такого ограничения банк отправляет уведомление", – отметили в ПриватБанке.

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