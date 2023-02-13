ПриватБанк вводит новые правила использования кредитных средств для некоторых клиентов. В частности, банк может запретить переводить кредитные средства или снимать наличные. Об этом в банке рассказали в ответ на жалобу клиента на профильном форуме сайта "Минфин".
Так, клиент пожаловался, что не смог перевести кредитные средства со своей карты на другую карту. Кроме того, он не смог снять с нее наличку, несмотря на то, что у него безупречная кредитная история. После этого клиент обратился в финучреждение с просьбой объяснить, почему именно банк ввел такие ограничения.
После обращения клиент получил ответ от ПриватБанк, где предупредили о нововведениях. Оказалось, что финучреждение постоянно пересматривает как условия использования кредитных средств, так и размер кредитного лимита с учетом сотни показателей.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"Уже в третий раз": ВСУ перемололи элитную бригаду рф, что известно
"Это будет дом горя": Филатов рассказал о судьбе людей из Днепра, чьи квартиры были уничтожены
Екатерина Кухар из "Танці з зірками" показала, как она выглядела в детстве и как изменилась: редкие кадры
Коррупционеры совсем обнаглели: вскрылись огромные масштабы хищений на таможне
"Кредитная история также учитывается, однако это не единственный и не главный фактор, ведь каждый из показателей имеет свой вес и влияет на конечное решение. При снятии такого ограничения банк отправляет уведомление", – отметили в ПриватБанке.
Напомним, украинцы жалуются на меченые купюры, которые нигде не берут.
Также сообщалось, что ПриватБанк запустил новую важную услугу – как украинцам получить дополнительные средства.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о подлых схемах аферистов.