Уже совсем скоро украинцев ожидает новая индексация пенсий.

Как сообщила глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович, сейчас министерство работает над расчетами.

«Мы работаем над тем, чтобы произвести индексацию пенсий в соответствии с инфляцией. Есть же формула индексации и соответствующий закон. Думаю, что такая индексация состоится в марте. Сейчас делаем расчеты», - рассказала Жолнович в интервью «Укринформ», отвечая на вопрос относительно пути решения проблемы падения доходов украинцев, в частности пенсионеров, из-за роста цен.

Кроме того, министр социальной политики пояснила, что в 2023 году предполагается инфляция в размере 28 процентов, но это не значит, что именно на столько будут повышены пенсии, поскольку формула индексации учитывает и другие факторы.

Позже в Минсоцполитики добавили, что: "Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", индексация пенсий должна проводиться ежегодно с 1 марта с учетом уровня инфляции и динамики среднего уровня заработной платы в предыдущие три года".

В свою очередь председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев убеждал, что индексация пенсий действительно произойдет, поскольку выплаты на это в Пенсионном фонде предусмотрены. Так, план на январь по Единому социальному взносу, который наполняет ПФУ, перевыполнен на 26,5%, или на 6,1 миллиарда гривен.

"В любом случае, размер индексации будет определяться двузначными цифрами", - говорил Гетманцев.

Между тем, украинцы даже не надеются, что индексация пенсий действительно улучшит их жизнь. Так, люди в соцсетях выражают уверенность, что если и произойдет повышение выплат, речь будет идти о копейках, которые существенно не улучшат их финансовое состояние.

«На 4-четыре гривны, как в тот раз?», «А как же судьям, депутатам поднимут потолок, а простому народу снова копейки. Вот так и выживаем. Кто как умеет, кто как может»,

«Это ужас, едва выживаем, не хватает ни на что, пенсионеров уничтожают. Повышение на 60-80гр. это ноль. Как можно так издеваться над стариками? Пенсионеры вымирают в муках, у нас война. Миллионеры становятся миллиардерами, а мы умираем. Цены зашкаливают. Пенсии 2 300—3 500—3 000 тыс. это смерть для сегодняшнего пенсионера. Позорище»,

«Это просто издевательство над пенсионерами, у кого пенсия больше, поэтому добавляют, а у кого маленькая и так обойдутся. И кто же такой умный додумался до такой индексации?»,

«Какая индиксация? Бросят пару гривен и пиарятся. Пенсия должна вырасти в восемь раз»,

«Почему пишут только за индексацию? Я семь лет не получила ни копейки индексации. Спросите у простых людей, и вы увидите, кто получает вашу индексацию, и для кого она разрабатывается».

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