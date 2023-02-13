14 февраля, в День святого Валентина, холодный атмосферный фронт будет пересекать территорию Украины вместе с мокрым снегом и дождем.

Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

"Больше осадков, до сильных, придется 14-го февраля на восток, юго-восток Украины, Полтавщину и часть Днепропетровщины. На остальной территории небольшой мокрый снег или дождь. В западных областях вероятность осадков будет наименьшая, потому что антициклон Feuka не будет пускать излишнюю влагу от фронта", - прогнозирует синоптик.

При прохождении атмосферного фронта будет усиливаться северный ветер, временами до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха во вторник ожидается сравнительно высокой: в течение дня +2+7 градусов; в восточной части, Полтавской и Днепропетровской областях будет свежее, 0+4 градуса.

"В Киеве День красных и серебристых надувных сердечек обещает небольшие осадки, порывистый ветер и дневную температуру воздуха в пределах 1-3 градусов тепла. Кто сейчас влюблен, может уже начинать выбирать неординарную наклейку для романтического письма или реальные тюльпаны с сердечком, а кто всегда влюблен - спокойно следит за синоптической ситуацией, чтобы не пропустить настоящую весну)", - шутит Наталья Диденко.

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