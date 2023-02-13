В дом Михаила влетело сразу две российские ракеты. Жена погибла на месте, а музыканта спас младший сын, вытащивший его из-под завалов, пишет ШоТам .

55-летний Михаил жил в Херсонской области и работал музыкантом в местном доме культуры. В августе в его дом, где находилась вся семья, прилетели сразу две ракеты.

Разорванная щека, перелом руки и ушибы, но больше всего у мужчины пострадала голова. В результате тяжелых ожогов на черепе совсем не осталось кожи. Сначала почти три недели жизни Михаила спасали криворожские врачи. А дальше было около 30 операций во Львовском реабилитационном центре. В критический момент, когда мозг мог поразить смертельную инфекцию и потребовалась пересадка мышечной ткани помочь львовянам в сверхсложной операции согласились канадские коллеги в Польше.

Наши врачи вместе с Михаилом отправились за границу. Операция в городке Челядзь в 400 км от Львова длилась 12 часов. Сосуды размером с волос сшивали под микроскопом.

Операция прошла успешно, и Михаила вернули на реабилитацию во Львов. Его ждут еще несколько косметических операций на лице. Но главное, что жизнь украинца спасена.

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