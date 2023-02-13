В Министерстве здравоохранения Украины переполох – экс-замминистру грозит арест и срок.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Офисе Генерального прокурора. Согласно сообщению, экс-заму уже сообщено о подозрении.

«При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева поставлено в известность о подозрении бывшему первому заместителю министра здравоохранения Украины в нарушении установленного порядка государственной регистрации лекарственных средств (ч. 1 ст. 321-2 УК Украины)», - рассказали в прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемый безосновательно подписал решение, которым рекомендовал осуществить государственную регистрацию препарата для лечения простуды и гриппа.

Этот препарат также широко использовался для лечения COVID-19.

Впрочем, согласно заключению уполномоченного государственного органа – ГЭЦ Минздрава Украины, не было оснований для государственной регистрации этого лекарственного препарата.

«В то время подозреваемый состоял в должности гендиректора Директората фармацевтического обеспечения Минздрава Украины и был сопредседателем Постоянной рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов государственной регистрации лекарственных средств», - добавили в прокуратуре.

В результате действий подозреваемого лекарственный препарат был безосновательно внесен в Государственный реестр лекарственных средств Украины соответствующим приказом Минздрава.

В свою очередь в СБУ добавили, что мужчина принял неправомерное решение относительно государственной регистрации по упрощенной процедуре зарубежного препарата, который фактически является биологически активной добавкой и нуждается в дополнительных исследованиях.

«Таким образом, этот БАД не мог быть зарегистрирован как лекарственное средство, тем более в «ускоренном» режиме», - подчеркнули в СБУ.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Экс-чиновнику сообщено о подозрении по ст. 321-2 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств).

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