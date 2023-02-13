Жители Киевщины обсуждают загадочное яркое сияние, замеченное в небе, пишет Politeka.net.

В некоторых пабликах также появились фото, где можно увидеть столб из света над жилыми домами.

Некоторые предположили, что это световой столб – атмосферное явление, оптический эффект как гало.

Другие же возразили и заверили, что это результат работы теплиц, расположенных в Княжичах.

«Система залпового огня «Огурец»,

«Это теплицы. Каждый вечер моя подруга такое из окна видит»,

«Каждый вечер смотрю на это освещение из окна! Это действительно теплицы, просто вчера был виден еще необычный луч», - обсуждают пользователи соцсетей загадочное сияние.

Напомним, на днях в Киеве заметили уникальное оптическое явление – лунное гало. Оно возникает вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах. По народным приметам, ореол вокруг Луны - "знак от Бога, что скоро придет Его слава, и Зло Земли будет наказано".

Напомним, утром 19 января в небе над Киевом была замечена яркая и огромная радуга.

Кроме того, сообщалось, что на Прикарпатье попало на камеру уникальное природное явление.

Также Politeka.net писала, что в Днепре в жилом доме прогремел взрыв – появились фото и трагические подробности.