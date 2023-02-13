Украинцы продолжают покидать территории, которые стали временно оккупированными, и враг нервничает, - сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
«Украинцев, выехавших из ТОТ, оккупанты начали пугать, что будут отбирать у них землю. Возможно, речь пойдет о других видах имущества тоже. Должна предупредить жителей ТОТ: не берите имущество, которое оккупанты отобрали у ваших соотечественников», - предупредила Верещук.
Во-первых, отметила министр – это незаконно, а во-вторых – аморально. Кроме того, говорит Верещук, обстоятельства приобретения такого имущества могут служить основанием для уголовной ответственности после деоккупации.
«Враги и их приспешники убегут, как это было на Харьковщине и Херсонщине. Обидно, если человеку придется отвечать за незаконное приобретение чужого имущества», - отметила Верещук.
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Министр порекомендовала украинцам держаться подальше от предложений оккупантов стать собственником или пользователем имущества украинцев, временно выехавших из оккупированных территорий.
В свою очередь, украинцы, комментируя заявление Верещук, выражают уверенность, что до вставших на сторону врага украинцев не достучаться:
«Госпожа Ирина, вы призываете тех людей, которые на стороне оккупанта к совести, но до таких не достучаться, это бесполезно. У них уже не было совести, когда предали родину».
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