13 февраля церковь чтит память мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

Они были причислены к лику святых из-за того, что они пострадали за свою веру во Христа.

Именины празднуют: Виктор, Иван, Никита, Илья, Виктория .

Талисманом человека, рожденного 13 февраля, является кошачий глаз. Камень очень похож на глаз кошки, имеет посередине полоску. Кошачий глаз очень драгоценный камень, который ценился своими магическими и лечебными свойствами с давних времен. Самый кошачий глаз был найден в 1828 году в Рио-де-Жанейро.

Что нельзя делать в этот день

13 февраля запрещается выходить из дома поздно вечером.

Лучше не браться за серьезную физическую работу.

13 февраля нельзя отказывать нуждающимся в помощи.

Не стоит мести в доме, потому что можно вымести свое счастье.

Народные приметы и традиции

смотрели, какой сегодня день: на солнце круги до урожайного года;

если 13 февраля будет ясная ночь, на следующий день погода будет солнечной;

если воробьи начали утеплять гнезда, следует ожидать похолодания;

громко каркают вороны к метели;

иней на деревьях до ясной ночи.

Наши предки верили, что человек, который родился 13 февраля, будет хорошим ремесленником и будет любить искусство. А еще, по поверью, если 13 февраля выпадает на пятницу, это будет несчастливый день.

Напомним, священник из Марьинки рассказал о плене, болезни и молитвах за Украину.