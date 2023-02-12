13 февраля церковь чтит память мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.
Они были причислены к лику святых из-за того, что они пострадали за свою веру во Христа.
Именины празднуют: Виктор, Иван, Никита, Илья, Виктория .
Талисманом человека, рожденного 13 февраля, является кошачий глаз. Камень очень похож на глаз кошки, имеет посередине полоску. Кошачий глаз очень драгоценный камень, который ценился своими магическими и лечебными свойствами с давних времен. Самый кошачий глаз был найден в 1828 году в Рио-де-Жанейро.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Держалась ради сына: освобожденная из плена украинка наконец-то увидела ребенка, трогательная история встречи
Екатерина Кухар из "Танці з зірками" показала, как она выглядела в детстве и как изменилась: редкие кадры
Касается и женщин, и мужчин: Кабмин ввел новые важные изменения, что нужно знать украинцам
"Это мародерство": в Ровно оскандалились с закупкой макарон для школ более, чем по 100 гривен за килограмм
Что нельзя делать в этот день
13 февраля запрещается выходить из дома поздно вечером.
Лучше не браться за серьезную физическую работу.
13 февраля нельзя отказывать нуждающимся в помощи.
Не стоит мести в доме, потому что можно вымести свое счастье.
Народные приметы и традиции
смотрели, какой сегодня день: на солнце круги до урожайного года;
если 13 февраля будет ясная ночь, на следующий день погода будет солнечной;
если воробьи начали утеплять гнезда, следует ожидать похолодания;
громко каркают вороны к метели;
иней на деревьях до ясной ночи.
Наши предки верили, что человек, который родился 13 февраля, будет хорошим ремесленником и будет любить искусство. А еще, по поверью, если 13 февраля выпадает на пятницу, это будет несчастливый день.
Напомним, священник из Марьинки рассказал о плене, болезни и молитвах за Украину.