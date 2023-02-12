Несокрушимый отец Тихон из Марьинки после плена чудом исцелился и молится о Победе.

Его трижды пугали расстрелом, морили голодом в плену и не давали лекарства. А все потому, что в 2014-м в Донецке имел смелость гордо говорить, что Донецк – это Украина. О несокрушимом священнике пишет издание ШоТам.

Он молился в Донецке, поддерживая Майдан в 2014 году. За это местные коллаборанты пленили его и четырежды имитировали расстрел. И освободили, только когда священник начал терять сознание из-за обострения сахарного диабета.

Тихон (Сергей) Кульбака – греко-католический священник казацкого происхождения. С детства увлекался украинской культурой и говорил на родном языке. А когда началась Революция достоинства, активно поддерживал Майдан. Весной в Донецкую область вторглись оккупанты. Людей с украинскими взглядами начали преследовать. Несмотря на это, отец Тихон утверждал, что Донецк – это Украина.

Возмущенные коллаборанты похитили его и пленили. Девять дней больной диабетом священник жил без лекарств: только хлеб и вода. Ему завязывали глаза и не раз имитировали расстрел.

"На четвертые сутки, когда меня впервые вывезли на ту имитацию расстрела, я потерял сознание. У меня началось приступ мерцательной аритмии", - вспоминает священник.

Тогда коллаборанты увезли его в неизвестном направлении и покинули. Из последних сил он добрался до украинского блокпоста. Оказалось, что недуг перерос в онкологию. Но благодаря израильским врачам украинец поправился. Преодолев болезнь, он вернулся в Украину. Во Львове мужчину приютили местные монахи. Там отец Тихон правит службу и психологически поддерживает переселенцев.

"Ко мне приходила мама бойца из Азова, который сейчас в плену. Мариуполь. Пытаясь ее утешить, сердце от боли разрывалось из-за того, что она переживает", - говорит Кульбака.

Прошло почти 9 лет, но мыслями он на Донбассе. Сергей Кульбака верит: однажды над Донецком снова развевается родной флаг.

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