Воин Сергей захотел остаться анонимным, поэтому его имя изменено, а фото не публикуется. Сергей был в российском плену семь месяцев.

Украинский воин, которого удалось вернуть из российского плена в октябре, признался, что заплакал, когда увидел родную землю. Он также вспомнил, что россияне утвержадали, что якобы оккупирована уже большая часть нашей станы.

Историей военнослужащего поделился Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПОВ) в Telegram.

Воин Сергей захотел остаться анонимным, поэтому его имя изменено, а фото не публикуется. Сергей был в российском плену семь месяцев. Сначала противник удерживал его на временно захваченных территориях. Потом воина перевели в СИЗО в россии.

"За все время в плену у нас не было доступа к информации. Не было ни газет, ни радио, ни телевидения. О происходящем на фронте тоже ничего не знали. Связи с родственниками тоже не было", – рассказал мужчина.

Сергей сказал, что в российском следственном изоляторе ему позволили читать книги, и он прочитал где-то два десятка. Кормили так себе, за несколько месяцев он потерял 15 килограммов веса.

Россияне не предупредили, что его будут вести на обмен. Просто разбудили посреди ночи и заставили записать видео, что его "три раза кормили, оказывали медицинскую помощь, относились хорошо и претензий к колонии нет". Когда с него сняли повязку, он сел в автобус и начал плакать.

"Я помню первые ощущения, когда нас везли уже оккупированной территорией с открытыми глазами (без повязок), когда нам дали поесть в автобусе. Вижу: наконец-то наша земля, родная, хотя еще на ней враги. И это такая, знаете, тоска была. А потом было, помню, когда уже сел в автобус наш, когда нас поменяли – едешь и плачешь. Еду, смотрю – поля наши! Я очень мечтал приехать именно на осень. И вижу, что деревья уже зелено-желтые", – поделился своими эмоциями воин.

Он при первой возможности созвонился с родными и близкими. Друзья спросили у него: "Ты знаешь, что мы Харьковщину отвоевали и Херсон скоро отвоюем?". Мужчина был очень удивлен и ответил: "Да ладно!".

Сергей отметил, что за последние годы отношение к военным сильно изменилось.

"Я когда приехал, меня одноклассники так поддержали, деньги начали собирать. Одноклассники, с которыми я давно не общался, собрались сами – это очень поддержало", – вспомнил он.

Напомним, доброволец ВСУ рассказал, почему нет уклонистов в армии Израиля.

Как сообщала Politeka, в Ровно оскандалились с закупкой макарон для школ более, чем по 100 гривен за килограмм.

Также Politeka писала, киевлянка "прославилась" в сети после протеста против сноса памятника Чкалову.