Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) постом о защите УПЦ МП вернулся в Instagram после теневого бана в Украине. С интервалом в несколько дней боксер разместил у себя в Instagram два видео, которые доступны при использовании VPN.
Сначала Василий Ломаченко опубликовал в инстаграме видео диакона одесской епархии УПЦ МП Андрея Пальчука, который призывает всех голосовать за петицию на сайте Верховной Рады "Не запрещать УПЦ МП". В свое время Пальчук, комментируя обстрел Святогорской лавры косвенно намекнул на вину ВСУ, а также обвинял украинцев в том, что они виноваты в войне, ведь якобы перестали верить в Бога.
На втором видео Василий выложил скандальный ролик с Youtube-канала "Союза православных журналистов" (СПЖ). В пропагандистком материале говорится о гонениях УПЦ МП со стороны властей Украины. Авторы обвиняют президента Владимира Зеленского в лицемерии и считают, что идет травля прихожан.
Это видео Василий Ломаченко подписал словами "Не всё, что замышляют люди, могут уже и сделать, но только то, что попускается им от Бога".
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В комментариях под публикациями объявились россияне и коллаборанты, которые запели старую песню о разделении якобы братских народов. Но большинство комментариев оказались совершенно другими - в них боксера раскритиковали за новую скандальную выходку, называли "российским агентом и зомбированным пропагандой":
"Я уже не знаю, что Вася должен выложить в Инстаграм, чтобы СБУ обратило на него внимание", "Мерзость. Лишать гражданства", "Вот сейчас видно кто отбит на всю голову", "Когда этого коллаборанта привлекут к ответственности? Он уже поднадоел своими проповедями за Россию", "Вася, уже все, совсем сломался... у него уже и взгляд отрешённо зазомбированного человека, кончит он плохо в психушке".
Напомним, Ломаченко разочаровал очередной выходкой.
Как сообщала Politeka, украинцы массово желают Ломаченко поражения в новом бою.
Также Politeka писала, Ломаченко похвалился службой с митрополитом УПЦ МП, попавшим под санкции.