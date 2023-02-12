Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Приближается Сретение и, как ни крути, на носу - время, когда зима начинает понимать, что уйти придется. Она, конечно, будет надувать важно щеки сильным ветром, ночью откручивать краны с морозом, швырять снегом, который и снегом долго уже не может быть - переходит часто в мокрый и всевозможные другие вредности. Но даже она сама понимает, что уже пора укладывать в чемодан по крайней мере толстенную смешную шапку, термобелье или любимые рейтузы - юная весна уже где-то там пудрит носик перед дорогой к нам", - шутит синоптик.



Пока что в Украине в ближайшую ночь будет морозно, -4-11 градусов. Но днем ​​в понедельник, 13 февраля, потеплеет до оттепели, разве что на северо-востоке ожидается где-то в пределах 0-3 градусов мороза.

Ветер в Украине и дальше с порывами сильными, западный, северо-западный. Ожидаются периодические снег и мокрый снег, в южной части - без осадков.



"В Киеве неделя начнется морозной ночью, до -5 градусов, и теплым днем, до +2 градусов. Небольшой снег, мокрый снег. Из-за ветра и влажности тепло не будет, чтобы не замерзнуть - одевайтесь поплотнее и поглядывайте на заоконные термометры, это ободрит) Ждем Сретение, начинаем готовиться понемногу к весне", - добавила Наталья Диденко.

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