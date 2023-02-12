Украинские сейсмологи уже начали бить тревогу, ведь по их прогнозам рано или поздно землетрясения коснутся и территории Украины.

В Национальной академии наук считают, что землетрясения рано или поздно коснутся всей территории Украины. Более того, возможны самые мощные силой 8 баллов по шкале Рихтера. Об этом рассказал сейсмолог НАН Александр Кендзера в эфире национального телемарафона и рассказал, где именно их можно ждать.

Так, самые мощные силой 8 баллов по шкале Рихтера возможны в юго-западной части Одесской области. По его словам, в Украине землетрясения не исключены, поскольку она находится в том же сейсмоактивном поясе, что и Турция - потому не исключено повторение трагедии, которая произошла в этой стране.

Этот пояс регулярно генерирует подземную активность. Возникновение землетрясений зависят от скорости движения тектонических плит, которая приводит к накоплению энергии, пояснил ученый.

"Этот пояс образовался из-за того, что Евроазиатская плита давит на Арабскую и Африканскую плиты", – сказал Кендзера.

Сейсмолог добавил, что движение этих плит остановить невозможно, поэтому рано или поздно там будут происходить землетрясения.

Специалист также напомнил о зоне Вранча в Румынии. Землетрясения, происходящие в этой зоне могут ощущаться по всей территории Украины. Украинские сейсмоактивные зоны находятся в районе Крыма и Закарпатья.

Следует напомнить, что по последним данным, число погибших после недавнего землетрясения в Туречине и Сирии достигло 28 192 человек. Отмечается, что по количеству жертв землетрясение пока занимает седьмую позицию в списке самых разрушительных катастроф ХХІ века.

Напомним, что после Турции и Сирии землетрясение дошло до россии.

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