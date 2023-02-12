Как стало известно, продукты имеют китайское происхождение, а попали к нам транзитом через Литву. Об этом сообщает Госпродслужба. Партию замороженных морепродуктов весом 7900 килограммов завезли из Китая в Литву. Об этом также сообщила государственная продовольственно-ветеринарная служба Литовской Республики.
Ввозимый товар исследовали в тамошней лаборатории и обнаружили в нем опасную концентрацию кадмия, который губительно влияет на человеческий организм.
Пока что неизвестно, как и почему вредоносный товар не отправили сразу обратно в Китай или на утилизацию. Однако, по сообщениям Госпогранслужбы, из Литвы смертельно опасные морепродукты отправились в Украину.
«Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литовской Республики сообщила, что в Украину отправлена партия замороженных смесей морепродуктов весом 7 900 килограммов, в которых обнаружено превышение кадмия. Страной происхождения этих смесей является Китай».
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В сообщении говорится, что продавать эту замороженную смесь категорически нельзя. Поэтому граждан, которые обнаружили партии такой смеси в продаже, предостерегают от покупки, а также просят сообщать об этом в территориальные управления Госпродпотребслужбы.
Чем опасен кадмий для организма человека? Он иимеет свойство накапливаться в тканях живых организмов. При чрезмерной концентрации в организме поражаются почки человека, а также костная и дыхательная системы.
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