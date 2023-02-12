В субботу, 11 февраля, около 18:45 в полицию поступило сообщение, что в Ровно под лед провалились дети.

По предварительной информации, в водоеме на микрорайоне Юбилейный под лед провалились три подростка, ориентировочно 14-ти лет.

Двух из них удалось спасти: ребят доставили в больницу, их состояние оценивают медики.

Тело третьего парня позже, примерно через 3 часа поисков, обнаружили спасатели. Провалившийся под лед подросток был уже без признаков жизни. Оказалось, что погибший парень в тот день отмечал свой день рождения: ему исполнилось 14 лет.

Напомним, ранее чрезвычайное событие, едва не превратившееся в трагедию, произошло в Киевские области, в поселке Красная Слободка. В водяной ловушке оказались 10-летняя девочка и 16-летний парень.

Также сообщалось, что 17 января четверо детей провалились под лед на реке Рось в Киевской области. Вблизи реки проходил мужчина. Увидев, что дети тонут, он бросился на помощь. Он смог спасти двух девочек 2008 и 2010 годов рождения.

Третью девочку достали спасатели, однако во время реанимационных действий она скончалась. После длительных поисков спасатели обнаружили тело четвертой девочки.

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