12 февраля, православные христиане отмечают важный церковный праздник – Собор трех святителей. В народе его называют днем ​​"трех святых": Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

Они снискали славу благодаря своим проповедям и религиозным произведениям.

Этот праздник считают не только памятной датой, в которую принято упоминать трех вселенских учителей, чьи труды стали вдохновением для верующих, а цитаты – руководством к жизни, но и поводом для того, чтобы задуматься, правильно ли вы воспитываете своих детей. В народе этот день называют праздником семейной святости, так как все три семьи святителей были очень верующими.

В этот день принято посещать церковь и молиться трем святым.

Знахари в этот день примиряют врагов и возводят разошедшихся супругов. Для этого покупают икону трех святых (Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста). На стол стелят новую скатерть, а на нее ставят икону. Зажигают три свечи и читают особый сговор на понимание и примирение враждующих.

Принято собираться всей семьей после посещения церкви, звать в гости родственников. После обеда следует провести разговор о Слове Божьем и рассказать младшим членам семьи историю трех Святителей, об их жизни и истории праздника.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя ревновать и злиться в этот день – плохая примета.

Нельзя стирать, прясть пряжу и вязать – это плохая примета.

Поругавшиеся люди должны обязательно помириться на Васильев день, иначе так и весь год будут враждовать.

Что нужно сделать

По примете 12 февраля можно строить любые планы – они будут удачными.

Если выставить за дверь старую обувь, можно избежать ссор и разногласий в семье на будущий год.

Мужчинам стоит поработать во дворе – работа будет удачно складываться.

Напомним, Епифаний дал совет как преодолеть тяжелые времена: "Чтобы Господь помогал и укреплял наши физические и духовные силы...".