12 февраля, православные христиане отмечают важный церковный праздник – Собор трех святителей. В народе его называют днем "трех святых": Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
Они снискали славу благодаря своим проповедям и религиозным произведениям.
Этот праздник считают не только памятной датой, в которую принято упоминать трех вселенских учителей, чьи труды стали вдохновением для верующих, а цитаты – руководством к жизни, но и поводом для того, чтобы задуматься, правильно ли вы воспитываете своих детей. В народе этот день называют праздником семейной святости, так как все три семьи святителей были очень верующими.
В этот день принято посещать церковь и молиться трем святым.
Знахари в этот день примиряют врагов и возводят разошедшихся супругов. Для этого покупают икону трех святых (Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста). На стол стелят новую скатерть, а на нее ставят икону. Зажигают три свечи и читают особый сговор на понимание и примирение враждующих.
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Принято собираться всей семьей после посещения церкви, звать в гости родственников. После обеда следует провести разговор о Слове Божьем и рассказать младшим членам семьи историю трех Святителей, об их жизни и истории праздника.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя ревновать и злиться в этот день – плохая примета.
- Нельзя стирать, прясть пряжу и вязать – это плохая примета.
- Поругавшиеся люди должны обязательно помириться на Васильев день, иначе так и весь год будут враждовать.
Что нужно сделать
- По примете 12 февраля можно строить любые планы – они будут удачными.
- Если выставить за дверь старую обувь, можно избежать ссор и разногласий в семье на будущий год.
- Мужчинам стоит поработать во дворе – работа будет удачно складываться.
Напомним, Епифаний дал совет как преодолеть тяжелые времена: "Чтобы Господь помогал и укреплял наши физические и духовные силы...".