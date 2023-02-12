В Украине продлят выплаты внутренне перемещенным лицам, стало известно, кого коснется и какая будет сумма.

В 2023 году переселенцам из регионов, в которых ведутся военные действия или находящихся в оккупации, выплаты от государства продлят автоматически. Об этом во время телемарафона рассказал замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

Он отметил, что сумма выплат останется прежней – 2 тысячи грн на взрослого и 3 тысячи на ребенка. При этом на время отопительного сезона в два раза увеличена выплата для украинцев, которые приютили переселенцев в своих домах и квартирах.

"Сегодня это 30 грн на человека в день. Это 900 грн в месяц на каждого переселенца", – рассказал чиновник.

Впрочем, самих "беженцев" могут ждать выборочные проверки, о которых будут предупреждать по телефону. В случае, если переселенец не живет по месту, указанном при оформлении помощи, выплат лишат, если после звонка переселенец не появится в органах соцзащиты за 10 дней.

Ранее мы писали, что в Украине увеличат сумму пособия по безработице для определенных категорий граждан. Такие специальные условия будут действовать для украинских граждан, имеющих статус ВПЛ и оставшихся без источников заработка. Таким людям будут выплачивать 100% от суммы назначенного пособия в течение всего периода его оказания. В течение второй половины этого срока граждане Украины получают только половину от рассчитанной для них Соцстрахом суммы средств.

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