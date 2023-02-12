В Украине увеличат сумму пособия по безработице для определенных категорий граждан. Такие специальные условия будут действовать для украинских граждан, имеющих статус ВПЛ и оставшихся без источников заработка. Таким людям будут выплачивать 100% от суммы назначенного пособия в течение всего периода его оказания. В течение второй половины этого срока граждане Украины получают только половину от рассчитанной для них Соцстрахом суммы средств.

В законопроекте №8421, зарегистрированном в Верховной Раде 6 февраля 2023 года, сообщается о нововведениях в правилах начисления выплат безработным переселенцам. Предполагается увеличение денежной помощи на 50 процентов для безработных переселенцев, не имеющих возможности подтвердить свой страховой стаж.

Следует отметить, что срок выплаты пособия по безработице для ВПЛ планируют увеличить втрое. В настоящее время он составляет 120 дней. В случае если закон будет принят, переселенцам будут выплачивать сумму, рассчитанную Фондом социального страхования в течение календарного года. Следовательно, у переселенцев будет целый год для того, чтобы найти себе новые рабочие места, чтобы не остаться без средств к существованию.

Следует отметить, что сумму денежного пособия по безработице рассчитывают в процентах от средней заработной платы и в зависимости от страхового стажа безработного. Размер стажа прямо пропорционально относится к проценту от средней заработной платы, который будет получать украинец:

менее 3 лет – 50%;

3-6 лет – 55%;

6-12 лет – 60%;

12-18 лет – 65%;

18-24 года – 70%;

24-30 лет – 75%;

31 год и более – 80%.

Следует напомнить, что такие выплаты по безработице являются лишь одной из разновидностей денежной помощи, на которую могут рассчитывать ВПЛ. Украинские переселенцы имеют право каждый месяц получать выплаты от государства в размере 2 тысяч гривен на взрослое лицо и 3 тысячи гривен на ребенка или инвалида.

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