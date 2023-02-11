Постановлением от 10 февраля 2023 года Правительство расширило категории женщин и мужчин, которые могут выехать за границу во время военного положения в Украине.

Теперь пропуск через госграницу женщины, в частности той, которая является усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей, одним из родителей-воспитателей, который имеет или воспитывает ребенка в возрасте до 18 лет, с целью его посещения за границей или сопровождения, осуществляется уполномоченными лицами ГНСУ при наличии подтверждающих документов. В частности – паспортный документ для выезда за границу, свидетельство о рождении ребенка и документы, подтверждающие пребывание ребенка за границей.

То же касается и мужчины, который является одиноким отцом, одиноким усыновителем или опекуном, попечителем, приемным отцом или отцом-воспитателем, при условии, что он не состоит в браке и самостоятельно воспитывает и содержит ребенка без участия матери, из числа указанных в этом пункте лиц, имеющих или воспитывающих ребенка в возрасте до 18 лет.

Для мужчин дополнительно к документам, указанным для женщин для выезда к детям, должны быть документы, подтверждающие статус одинокого родителя, воспитания и содержания ребенка родителем самостоятельно.

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